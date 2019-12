Wasbeer glipt huis Zwartemeer in via kattenluikje

Bewoners van een huis in Zwartemeer hebben een wel heel bijzondere gast in huis gehad. Via het kattenluikje kwam daar herhaaldelijk een wasbeer naar binnen.

Eenmaal in het huis deed het beestje zich te goed aan het kattenvoer en proefde hij ook nog wat fruit. De bewoners schakelden de Dierenambulance Zuidoost-Drenthe in om het beest te vangen.

"Na het plaatsen van een vangkooi is uiteindelijk op de tweede avond de wasbeer gevangen. Hij werd gelokt met lekker fruit in de kooi, wat hij dus niet kon weerstaan", aldus een medewerker van de Dierenambulance.

Roofdier

Als je een wasbeer thuis tegenkomt, is voorzichtigheid geboden, volgens de Dierenambulance. "De wasbeer is een roofdier en zeker niet eentje om zonder (speciale) handschoenen aan te pakken." Inmiddels ontfermt de stichting AAP zich over het dier.

Volgens de Zoogdierenvereniging kwam de wasbeer oorspronkelijk alleen voor in Noord-Amerika. In de jaren dertig is het dier voor de pelsdierfokkerij ingevoerd in Europa en ontsnapt in het wild. In ons land wordt het beest incidenteel gespot, volgens de vereniging.

Dronken wasbeer

Ook bij de Oosterburen worden zo nu en dan wasberen gespot. Onlangs doken nog opmerkelijke beelden op van een dronken wasbeer op een Duitse kerstmarkt. Veel bezoekers van de markt grepen naar hun mobieltje om de waggelende gang van het dier vast te leggen.

Waarschijnlijk had de wasbeer restjes glühwein uit weggegooide bekertjes genuttigd. Het dier viel uiteindelijk midden op de markt in slaap. Een beveiliger hield daarna een oogje in het zeil tot de brandweer arriveerde die de wasbeer naar de dierenopvang bracht, aldus Duitse media.

Deze wasbeer waggelde over een Duitse kerstmarkt