RTV Drenthe lanceert website over 75 jaar vrijheid

In de agenda op de website staan alle activiteiten die volgend jaar in Drenthe worden georganiseerd om te herdenken dat de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden is beëindigd en dat we sindsdien weer in vrijheid leven. "Mensen kunnen alle informatie vinden die wij ooit gebracht hebben over de Tweede Wereldoorlog", vertelt coördinator Margreet Gort.

RTV Drenthe heeft tal van verhalen gepubliceerd over de vijf jaar dat Drenthe door de Duitsers is bezet. Over de deportatie van joodse medeburgers in 1942 naar Kamp Westerbork, over het gruwelijke lot dat hen vanuit daar te wachten stond, over de verzetsdaden van de bewoners van Nieuwlande, over de laatste oorlogsmaanden met Duitse represailles en de bevrijding door de Fransen, Polen en Canadezen. Al deze verhalen zijn terug te lezen op de nieuwe website. Bovendien wordt deze de komende tijd aangevuld met eigen nieuwe verhalen.

"De site verdwijnt ook niet na 5 mei volgend jaar", zegt Gort. "Die blijft bestaan, zodat je tot in de lengte van dagen kunt zoeken naar verhalen over de oorlog."

Tekst gaat verder onder de video.

Agenda

Komend voorjaar vinden in Drenthe verschillende evenementen plaats die te maken hebben met de bevrijding. De aankondigingen van die evenementen zijn te vinden op de website via drenthe.75jaarvrijheid.nl/agenda-drenthe. "De provincie heeft veel geld uitgetrokken om gemeenten te ondersteunen om allerlei projecten te doen met betrekking op vrijheid en het herdenken van 75 jaar vrijheid, alles is terug te vinden op de site", zegt Gort.

RTV Drenthe is niet de enige omroep die aandacht besteedt aan 75 jaar vrijheid. Alle regionale omroepen in Nederland doen aan dit project van het Vfonds mee en hebben een eigen website met oorlogsverhalen en informatie over de evenementen. Gort: "Er is een centrale site: 75jaarvrijheid.nl. Daarop staan alle provincies en kun je Drenthe aanklikken. Per provincie is informatie te vinden."

Nieuwe series RTV Drenthe

RTV Drenthe zendt in het voorjaar een aantal nieuwe series uit op radio en televisie. Het Radio Drenthe-programma Drenthe Toen brengt vanaf januari tot 5 mei elke week verhalen over oorlog en bevrijding. En vanaf 15 maart kun je luisteren naar een serie podcasts over oorlog en bevrijding in Gieten.

Op TV Drenthe kun je vanaf januari kijken naar twee series. In de serie Streekgenoten vertellen de laatste getuigen van de Tweede Wereldoorlog over hun oorlogsherinneringen. In Strunen naar bevrijdingsverhalen gaat Harm Dijkstra op zoek naar bijzondere verhalen uit de Tweede Wereldoorlog.

Vrijheidsexpress en Bevrijdingsfestival

RTV Drenthe doet in maart verslag van de Vrijheidsexpress. De Vrijheidsexpress is een bus die in maart langs scholen en evenementen gaat rijden. Ook zal RTV Drenthe prominent aanwezig zijn op het Bevrijdingsfestival in Assen.

Vfonds

Het Vfonds ondersteunt de regionale omroepen, zodat ze komend voorjaar op meerdere terreinen de vrijheidsgedachte actief kunnen ondersteunen. Zo werkt RTV Drenthe mee aan het project van het NIOD, dat op zoek is naar 100 oorlogsfoto's voor een tentoonstelling. Ook in Drenthe worden op dit moment foto's ingezameld en geselecteerd. De foto's zijn vanaf volgend jaar terug te vinden op de website.