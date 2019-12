Windterreur en luchtvluchteling genomineerd als Woord van het Jaar

Van Dale - bekend van de woordenboeken - organiseert de verkiezing. Mensen konden woorden insturen en uit alle inzendingen heeft de organisatie een top 19 samengesteld.

Windterreur

Windterreur omschrijft Van Dale als 'vorm van terreur gepresenteerd extremistisch verzet tegen de bouw van windmolens of de aanleg van windmolenparken'. Het woord vindt zijn oorsprong in juni. Dan pakt de politie drie mannen op, voor betrokkenheid bij bedreigingen en asbestdumpingen rondom de aanleg van windmolenparken in Drenthe en Groningen. Onder hen is Jan Nieboer, voorman van actiegroep Platform Storm. In de media wordt al snel gesproken over windterreur.

Luchtvluchteling

Uit een peiling van het Longfonds blijkt in oktober dat meer dan honderd Nederlanders hun omgeving willen ontvluchten vanwege de slechte luchtkwaliteit. En waar ga je dan naartoe? Juist ja, naar Drenthe! Een van hen is Arie Mulder. Hij verhuist vanuit Zwolle naar Nieuw Annerveen en vertelt zijn verhaal in een reportage van RTV Drenthe. En daarmee is hij een luchtvluchteling. Volgens de Van Dale is een luchtvluchteling 'iemand, m.n. een longpatiënt, die vanwege de luchtkwaliteit in zijn woon- en/of werkomgeving verhuist naar een gebied met schonere lucht'.

Stemmen tot en met maandag

Of een van de deze woorden daadwerkelijk Woord van het Jaar 2019 wordt, blijkt volgende week dinsdag. Eerst kun je nog stemmen op je favoriete woord. Dat is mogelijk tot en met maandag. Andere woorden die kans maken op de titel zijn: bezorgschaamte, toetertrouwstoet, boomer, wiebelpensioen, bruisregio, diversiteitsverlof, ecopopulisme, foeigesprek, klimaatdrammer, klimaatspijbelaar, levensloopstress, nulrentoceen, plunderpuber, stalguerrilla, stekkersubsidie, verthuizen en vleeswroeging. Vorig jaar is blokkeerfries uitgeroepen tot Woord van het Jaar 2018.