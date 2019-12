Heldenactie knokploeg Noord-Drenthe herdacht

Will Arents uit Wageningen heeft vijftig jaar in Rolde gewoond en kende meerdere mensen van de Knokploeg Noord-Drenthe. Hij vertelde vanochtend hoe de actie destijds verliep. "Dagen was er gepost. Als de wisseling van de wacht zou gaan zoals altijd, dan zouden ze toeslaan met twee ploegen en dat gebeurde", aldus Arents.

"Hier stonden nog wat bosjes en daar hebben ze zich in verscholen tot dat de eerste Nederlander bij de deur kwam. Toen sprong Freek Bastiaanse, de leider van de overvalploeg, hier naar binnen. Buiten lag Jan Bulthuis met een machinegeweer en de nodige handgranaten, mocht het mis gaan."

Emotie

De overvalactie was succesvol. De 32 gevangenen werden bevrijd en met twee kleine vrachtwagens weggebracht. Een wagen vertrok richting Friesland, de andere wagen in de richting van Westerbork. Allen hebben de oorlog overleefd. "Mijn vader Jan Lanting heeft hier ook vastgezeten", zegt zijn zoon John Lanting. "Dit is een belangrijke dag en er komt dan toch een stuk emotie los. Ik was toen 1 jaar en voor hetzelfde geld hadden we 'm niet gekend."

"Als ik hier dan zo sta en ik zie die poort hier, daar is ie uitgekomen", vertelt Lanting. "Hij is daar naar binnengegaan, maar hij is er ook uitgekomen. Dat is het belangrijkste. Ja, prachtig mooi. Het is mooi om daar ook je fantasie bij te hebben, moet ik zeggen."

Belang herdenking

Burgemeester Marco Out van de gemeente Assen benadrukte tijdens de herdenking dat het goed is dat deze herdenkingen worden georganiseerd en dat verhalen zoals deze worden gedeeld. Out was dan ook blij met de opkomst bij de herdenking.