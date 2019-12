Kabinet wil fraude met nieuwe betaalmethodes harder aanpakken

Fraude met bankpassen is al apart strafbaar. Maar omdat er veel nieuwe betaalmethodes bij zijn gekomen waar geen pasje meer aan te pas komt, is volgens Grapperhaus verbreding van de wetgeving nodig. Nieuwe manieren van betalen krijgen zo dezelfde bescherming als de oude, aldus de minister.

De maximale straf voor computercriminaliteit waarbij betaalgegevens wordt verkregen, gaat omhoog van twee naar drie jaar. Voor het vervalsen van betaalgegevens of -applicaties, en voor het in bezit hebben van gestolen betaalgegevens, gaat de hoogst mogelijke straf naar zes jaar.

Miljoen euro kwijt

Vorige week kwam er nog een grote fraudezaak in het nieuws. Toen werd duidelijk dat criminelen een miljoen euro hebben gestolen van iemand uit Noord-Nederland. Het slachtoffer had een sms'je gekregen dat zijn bankpas zou verlopen. Hij vulde zijn gegevens vervolgens in op een nagemaakte website van de bank en daarna verdween het geld van de rekening.

Voor deze manier van phishing, of smishing zoals het ook wel wordt genoemd, wordt gebruikgemaakt van geldezels. Die stellen hun rekening beschikbaar. Het geld kan worden overgeboekt naar de rekeningen van geldezels en wordt er vervolgens ook weer af gehaald. In het bovenstaande geval maakten de criminelen gebruik van 136 geldezels. Volgens het Openbaar Ministerie spelen meerdere geldezelzaken in Noord-Nederland.