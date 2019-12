Taalapp 'Woordwies' helpt je Nedersaksisch te leren

Taal- en cultuurorganisaties hebben een app ontwikkeld waarmee je spelenderwijs je kennis van het Nedersaksisch kunt bijspijkeren. De officiƫle presentatie van de app Woordwies is aankomende maandag bij RTV Drenthe in Assen.

"Het is eigenlijk een app met twee dingen erin. Je vindt het nieuws uit alle streken en verder is het vooral een 'fun-app', met een schier woordspelletje. Het moet vooral leuk zijn", vertelt Bert Rossing van het Huus van de Taol in Beilen. Dat is een van de organisaties die aan de ontwikkeling van de app meewerkten.

Vertalen, vertalen en nog eens vertalen

Het maken van de app kostte veel tijd en heeft een paar jaar geduurd. "We wilden eerst een gezamenlijke site maken met aandacht voor alle varianten van het Nedersaksisch. Maar dat vonden we een beetje ouderwets en tegenwoordig gebruik je natuurlijk vaak een app."

Met veel verschillende varianten van het Nedersaksisch komt er heel wat vertaalwerk kijken bij het maken van Woordwies.

"Er moeten allemaal woordenlijsten met duizenden woorden vertaald worden in allerlei varianten. Want er bestaat niet één variant voor één gebied. In het Gronings heb je weer andere woorden dan in het Twents. En in het Twents is het weer anders dan in de Achterhoek."

Maar dan ben je er nog niet. Ook binnen één dialect, zijn er veel verschillende varianten. "Door onze provincie heb je ook weer zeven varianten." Het Nedersaksisch is een officieel erkende taal, waaronder verschillende dialecten vallen. Ook het Drents valt eronder.