Verhuist Facet naar Mondriaanplein? Onderzoek in afrondende fase

Wordt het zogenoemde Paviljoenpand aan het Mondriaanplein in Emmen het nieuwe onderkomen van bibliotheek Facet? Volgende maand wordt een forse stap gezet om antwoord te krijgen op die vraag. Facet heeft samen met de pandeigenaren, van zowel de oude als potentiële nieuwe locatie, alle kosten en baten op een rijtje gezet. Uit die cijfers moet blijken of een verhuizing naar het hartje van Emmen haalbaar is.

Facet (vorig jaar maart ontstaan uit een fusie tussen de Emmer bibliotheek en De Kunstbeweging) zit sinds 1988 in een gebouw aan het Noorderplein. Probleem is dat het jasje steeds meer begint te knellen. Een belangrijke oorzaak daarvan is de veranderde rol van de bibliotheek, legt directeur Nicole Stiekema uit. "Het aantal leningen en leden neemt af, met als gevolg dat ook de collectie inkrimpt."

De rol van de bieb verandert daarbij, want de nadruk komt steeds meer te liggen op het sociaal-maatschappelijke. "We organiseren steeds meer activiteiten en bieden plek aan informatiepunten van diverse organisaties." Juridisch advies, de Belastingdienst, VNN: het is een willekeurige greep van de samenwerkingspartners van Facet.

In bochten wringen

Het gevolg is wel dat het huidige pand te klein wordt. "We wringen ons soms echt in bochten om die ruimte te creëren. Voor ons eigen werk en bijeenkomsten huren we soms elders ruimte."

Vorig najaar is Facet op verzoek van de gemeente gestart met een onderzoek naar mogelijke huisvesting in het Paviljoenpand. Dit gebouw staat grotendeels leeg en eigenaar Synvest heeft moeite met het vullen van de lege winkelmeters. Synvest voelt zeker wat voor de plannen. Naast Synvest is Facet ook om tafel gegaan met projectontwikkelaar Peter van Dijk, die het huidige onderkomen in 2011 kocht. "In ons onderzoek zetten we beide locaties tegen elkaar af."

Uitbreiding lastig

Belangrijkste criterium bij dat onderzoek is de behoefte naar ruimte. Stiekema heeft al eerder aangegeven dat blijven in het pand aan het Noorderplein lastig is. "Uitbreiding op deze plek is moeilijk. Een locatie in het hart van het Emmer centrum heeft gezien onze veranderende rol de voorkeur. Bovendien is er in het centrum sprake van leegstand. Er ligt hier dus een kans om dat probleem deels te verhelpen", aldus de Facet-directeur.

Cijfertjes op een rij

Maar enkel op die observaties en bevindingen kan er geen knoop worden doorgehakt. Een onderzoek waarbij alle cijfertjes op een rij worden gezet is noodzakelijk. Het is aan de gemeente als subsidieverstrekker om daar een klap op te geven. "Onze huurlasten worden volledig gedragen door de gemeente. Als stichting kunnen we zelf geen dergelijke huurprijzen ophoesten. Daar zit wel een spanningsveld."