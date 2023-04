Wegwerkzaamheden A28 uitgesteld door tekort aan technisch personeel

De beoogde wegwerkzaamheden die Rijkswaterstaat dinsdag en woensdag had willen uitvoeren tussen de brug over het Oranjekanaal en Fluitenberg worden uitgesteld. De reden daarvoor is ietwat opmerkelijk, want er is niet genoeg geschoold personeel beschikbaar om de klus te doen.

De wegwerkzaamheden stonden voor zowel vanavond als morgen (beide keren tussen 22.00 en 05.00 uur) op de agenda en waren online en met borden langs de weg al aangekondigd, alleen daar gaat dus een streep door. "We verwachten de wegwerkzaamheden in mei alsnog af te ronden", aldus Christiaan Kooistra van Rijkswaterstaat. De data hiervoor moeten nog worden bekendgemaakt.

Technisch personeel

Op het stuk van de A28 staan over een afstand van zo'n twintig kilometer al een poosje grootschalige asfalteringswerkzaamheden gepland. Die hebben ook de nodige gevolgen voor het verkeer in de richting van Assen naar Hoogveen, dat gedurende de werkzaamheden wordt omgeleid via de N34 en A37. Dat gebeurt alsnog, alleen dan volgende maand dus.

"Het is helaas niet gelukt om de boel praktisch rond te krijgen", zegt Kooistra. Met een aannemer zal worden bekeken wanneer de werkzaamheden opnieuw worden ingepland. De woordvoerder van Rijkswaterstaat wil er wel aan toevoegen dat het tekort aan personeel - en daarmee uitgestelde wegwerkzaamheden - geen vaste prik is. "Op dit traject moet er ook scherper gekeken worden naar bepaalde objecten, zoals bruggen. Daarvoor is bepaald technisch personeel, om de zaken in goede banen te leiden, wel een dingetje", legt hij uit.

Nieuwe data

Het is overigens niet het enige probleem waar Rijkswaterstaat tegenaan loopt. "Technisch personeel is meer dan welkom, maar dat geldt ook voor bepaald materieel. Soms hebben we voor bepaalde werkzaamheden apparatuur nodig, maar is dat niet beschikbaar. Dat zijn nog altijd gevolgen van het coronatijdperk. Heel vervelend, al was het ontbreken van materieel niet doorslaggevend om de werkzaamheden tussen Assen en Hoogeveen te verplaatsen, dat kwam echt neer op vakpersoneel."