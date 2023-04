Provincie Drenthe wil Griekse zuivelfabrikant FAGE vergunning geven voor bouw fabriek

Yoghurt, yoghurt en nog eens yoghurt. De Griekse zuivelfabrikant FAGE wil er de komende jaren liters van maken in Hoogeveen. Het plan is om op bedrijventerrein Riegmeer een gigantische fabriek te bouwen, langs de Hollandschedijk. Ondanks dat het bedrijf gebruik zal gaan maken van gevaarlijke stoffen, is de provincie Drenthe van plan om een vergunning te verlenen.

Op de locatie wil de fabriek twee grote koelinstallaties voor ammoniak plaatsen. De één krijgt een inhoud van 4100 kilo, de ander van 5100 kilo. Ook komt er een bovengrondse opslagtank waar 1000 liter salpeterzuur in wordt opgeslagen. Beiden worden gezien als gevaarlijke stof. In het reglement van de gemeente Hoogeveen is te lezen dat bedrijven met dit soort installaties zich, in principe, niet mogen vestigen op Riegmeer.

Voldoende onderzoek

Toch is daar in het verleden iets voor bedacht. Het college van Hoogeveen kan een uitzondering maken voor een bedrijf. Er moet dan worden aangetoond dat de komst van zulke installaties (bijna) geen risico's met zich meebrengen. Mensen, natuur en kwetsbare objecten mogen geen hinder ondervinden van de gevaarlijke stoffen.

Volgens de provincie is daar voldoende onderzoek naar gedaan. De vergunning kan daarom verleend worden. Uit berekeningen blijkt namelijk dat bij de gevolgen van een incident de risico's beperkt blijven tot het terrein van FAGE.

De toetjesproducent wil een biogasinstallatie op het terrein. Ook zijn er tests gedaan om de gevolgen van bepaalde incidenten na te bootsen. Bijvoorbeeld één bij een gashouder. De onderzoekers geven aan dat het raadzaam is om in de buurt van de gashouder geen grote groepen mensen te laten werken vanwege veiligheid.

Stikstof

Stikstof heeft een grote invloed op wat er wel en wat er niet gebouwd mag worden. De gemeente Hoogeveen heeft daar in het verleden al op voorgesorteerd. Om een vergunning aan te vragen voor de komst van de toetjesfabriek is er namelijk extra stikstofruimte ingekocht. Die ruimte heeft de gemeente Hoogeveen gekocht bij een bedrijf in Darp en Hollandscheveld.

De Griekse zuivelproducent heeft een contract getekend voor een gebied van 15 hectare. De bouw van de fabriek gaat het bedrijf zo'n 150 miljoen euro kosten. En dat moet straks 250 banen opleveren. Het gebouw zou in 2024 af moeten zijn.