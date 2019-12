Stelling: Engelse medicijndoosjes met digitale bijsluiter in het Nederlands, prima idee

In een interview in De Telegraaf zegt Schultz dat op die manier in heel Europa dezelfde verpakkingen kunnen worden gebruikt. Op die manier kunnen bijvoorbeeld medicijnen uit Duitsland sneller een tekort in Nederland aanvullen, want medicijnen hoeven niet opnieuw verpakt te worden in Nederlandse doosjes.

Minister Bruno Bruins wil nu dit soort leveringsproblemen oplossen door een verplichte voorraad aan te leggen. Volgens Schultz verschuift daardoor het probleem, moeten medicijnen uiteindelijk weggegooid worden en kost opslag onnodig geld.

"We zouden een app moeten maken waarbij je in je eigen taal de bijsluiter kunt lezen. Dan kun je een pakje medicijnen in heel Europa verkopen", klinkt zijn voorstel. Een goed idee of juist helemaal niet?