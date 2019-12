Drents oud-CDA-bestuurder Jan Pastoor (84) overleden

Jan Pastoor was geboren en getogen Drent en had een voorliefde voor zijn provincie. Hij sprak ook graag de Drentse taal als hij echte Drenten tegenkwam.

In voetsporen vader

Pastoor kwam uit Ruinerwold, waar zijn vader Geert gemeentesecretaris en later burgemeester was. Hij volgde hetzelfde pad als zijn vader en werd ook burgemeester. Eerst in het Friese Workum, van 1970 tot 1978, en vervolgens in Smilde.

Tot 1987 was hij daar burgemeester. Daarna kwam hij in het provinciaal bestuur van Drenthe terecht. Hij werd er gedeputeerde en deed dat tot 1999. Vervolgens was hij lid van de Eerste Kamer. Hij bleef senator tot 2007.

Gemeentelijke herindeling

Belangrijkste zaak waar Jan Pastoor als gedeputeerde bij betrokken was, is de gemeentelijke herindeling van Drenthe. Hij trok de kar van de opschaling van Drentse gemeenten, waarbij in 1998 het aantal van 34 Drentse gemeenten terugging naar twaalf.

Oud-collega-bestuurder Marga Kool (D66), die twee bestuursperiodes met hem in GS zat, omschrijft Jan Pastoor als 'een buitengewoon beminnelijk mens'. "Als mens had hij altijd heel veel aandacht voor medewerkers en hun persoonlijke omstandigheden, vooral bij ziekte."

Deskundig bestuurder

Als bestuurder typeert Kool hem als 'uiterst secuur en consciëntieus'. "Jan was een zeer deskundig bestuurder, maar wel echt eentje van de oude stempel die wel van tradities hield. Alles moest keurig volgens de regels gebeuren. Hij kon in bestuurlijke vraagstukken heel formeel zijn. Je kon aan hem merken dat hij van huis uit jurist was", zegt ze.

Belangrijkste bestuurlijke wapenfeit van Jan Pastoor als gedeputeerde is volgens Marga Kool toch de gemeentelijke herindeling in Drenthe. "Hij heeft dat uiteindelijk heel kundig weten te regelen, zonder al te veel strijd." Kool herinnert zich Jan Pastoor als 'een fijne collega waarmee ze goed kon samenwerken'.

Jan Pastoor was ook Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zijn vrouw overleed eerder dit jaar. Hij laat vier kinderen en tien kleinkinderen achter. De afscheidsdienst is zaterdag in rouwcentrum De Boskamp in Assen.