Verkenning treinverbinding Hoogeveen-Emmen belandt op dood spoor

Een spoorverbinding tussen Hoogeveen en Emmen lijkt voor in de nabije toekomst niet haalbaar. Begin januari kreeg het college van Hoogeveen de opdracht van de gemeenteraad om een verkenning te doen naar de mogelijkheden voor een spoorlijn tussen beide steden. Na gesprekken met betrokken partijen lijkt het er de komende tijd nog niet in zitten.

Zo is er overleg geweest met de provincie Drenthe, en bestuurlijke contacten in de regio Zwolle. "Ook hebben we op 21 maart overleg gevoerd met de betrokken bestuurders vanuit Noord- en Oost-Nederland over bestaand spoor", valt te lezen in een brief van de gemeente. Duidelijk werd dat het verbeteren van de spoorverbinding tussen Zwolle en Groningen prioriteit heeft op dit moment.

Er komt 35 miljoen euro van het Rijk om dat traject te verbeteren, maar 40 miljoen ontbreekt nog. Hoogeveen hoopt dat samen met de regio veilig te stellen.

Grote uitdaging

Dat geld is nodig om de flessenhals bij Meppel op te lossen. Dat is de enige spoorverbinding tussen het Noorden en de rest van Nederland. Zodra daar een storing is, ontstaan er vaak opstoppingen en ligt een deel van het treinverkeer in de regio plat. Ook is het geld nodig om extra treinen te laten rijden op het traject, met bijvoorbeeld meer stopmomenten per uur in Hoogeveen.

Behalve op het spoor tussen het Noorden en Zwolle, wordt er ook bij het Rijk ingezet op de komst van de Lelylijn en de Nedersaksenlijn. Daarover zijn afspraken opgenomen in het Deltaplan van het Noorden. "Het is al een grote uitdaging om de voor Hoogeveen belangrijke verbetering van de spoorverbinding Zwolle-Groningen van de grond te krijgen", schrijft Hoogeveen.