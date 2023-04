PvdA Hoogeveen wil toegankelijkere prijzen voor toneelstuk Boer Koekoek

De PvdA in de gemeente Hoogeveen vindt dat de ticketprijs voor het toneelstuk Boer Koekoek drastisch naar beneden moet zodat scholieren en inwoners met een kleine beurs de voorstelling ook kunnen bezoeken. De prijs voor een ticket ligt nu op 65 euro per stuk, en dat is volgens de PvdA te duur.

Van half juli tot eind augustus is het toneelstuk deze zomer te zien in een loods in Hollandscheveld. Daarin wordt een link gelegd tussen de rechte boerenprotesten en de boerenopstand van 1963 in Hollandscheveld. Die opstand leidde tot de opkomst van de politicus boer Koekoek.

"Omdat de voorstellingen bijna allemaal in de zomervakantie te zien zijn, vinden we het belangrijk dat er extra aandacht is voor de scholen en hun leerlingen. "Een andere groep waar we aandacht voor vragen, zijn de inwoners met een kleine beurs. Gezinnen die bijvoorbeeld niet op vakantie kunnen, maar voor wie zo'n uitje naar een voorstelling iets heel moois kan zijn", laat PvdA-raadslid Saskia Manusama weten.

Minder subsidie

Producent Wolter Lommerde laat in een reactie weten dat hij geen andere keuze heeft. "De provincie Drenthe heeft ons minder subsidie gegeven voor dit toneelstuk, mede omdat het over een controversieel onderwerp gaat. Daarom liggen de prijzen hoger."