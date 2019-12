Niet wolf, maar vos vrat schapen Ansen aan [update]

Een DNA-test wijst uit dat twee dode schapen in Ansen vorige maand zijn aangevallen door een vos. Dat is pech voor de eigenaar, want die krijgt geen schadevergoeding. Niet zeker is dat de vossen de schapen hebben doodgebeten. Volgens boswachter Aaldrik Pot is de kans groot dat het om reeds overleden schapen gaat, die na hun overlijden zijn aangevreten door een vos.

"Er zijn geen verhalen bekend dat vossen schapen doodbijten, bij lammetjes komt dat enkel wel voor, maar bij schapen niet", aldus de boswachter.

Het DNA-onderzoek werd uitgevoerd door BIJ12: een organisatie die in opdracht van de provincie Drenthe gewonde of dode schapen onder de loep neemt na een beet of aanval.

Onderzoek

Veehouders of herders wiens schaap is aangevallen nemen contact op met BIJ12. De organisatie vraagt de boer om foto's mee te sturen. Aan de hand van deze foto kan een onderzoeker zijn eerste constateringen doen. Als BIJ12 aan de foto's al kan vaststellen dat het bijvoorbeeld een hondenbeet is, wordt geen bezoek gebracht. Zo niet, dan komen onderzoekers van BIJ12 eventueel ter plaatse.

Als BIJ12 vermoedens heeft dat het schaap is aangevallen door een wolf, worden op locatie meerdere aspecten onderzocht. Zo wordt er gekeken naar voetsporen, haren aan prikkeldraad en uitwerpselen. Tot slot nemen ze DNA af bij het overleden of gewonde schaap. De Universiteit Wageningen buigt zich vervolgens over het DNA-materiaal om te kijken welk dier DNA heeft achtergelaten op het schaap.

Schadevergoeding

Alleen als is vastgesteld dat een schaap is omgekomen door een wolf, krijgt de hobby- of beroepsdierhouder een schadevergoeding. Deze tegemoetkoming bestaat niet alleen uit de waarde van het schaap, die meestal tussen de 80 en 150 euro ligt, maar ook kosten voor het afvoeren van het omgekomen dier en eventuele kosten van een dierenarts worden uitgekeerd.

Zo kreeg een boer uit Hooghalen eerder dit jaar bijna 2.000 euro voor zijn twaalf overleden schapen en een schapenhouder uit Elim 154 euro voor een getroffen dier.

Geen compensatie

Ondanks de gevolgen hetzelfde zijn als wanneer een wolf een schaap heeft aangevallen, krijgen schapenhouders geen vergoeding bij schade door een vos of hond. "De vos is geen beschermde diersoort zoals de wolf. Vossen zijn landelijk vrijgesteld en bejaagbaar. Een andere reden is is dat de boer geacht wordt zijn of haar dieren dieren deugdelijk te beschermen", vertelt Sandra Binken, woordvoerster van BIJ12. In 2019 zijn volgens BIJ12 in Drenthe nog geen gevallen geconstateerd van schapen die zijn gebeten door een hond.

Van de 23 schapen die halverwege november zijn omgekomen in de omgeving van Anderen, Eext en Grolloo wordt nog onderzocht of de wolf daadwerkelijk boosdoener was.

