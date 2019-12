YouTuber uit Meppel moet op zijn tellen passen

Videojournalist Sven van der Meulen heeft vandaag een officiële waarschuwing gekregen van het Openbaar Ministerie. Hij mag een jaar lang geen strafbare feiten meer plegen in zijn video's, anders wordt hij vervolgd voor in ieder geval twee van zijn eerdere filmpjes.

Van der Meulen maakt, in opdracht van het AD en voor zijn eigen YouTube-kanaal Vrije Vogels, filmpjes waarin hij laat zien hoe gemakkelijk je bijvoorbeeld aan wapens kan komen, een rijbewijs kunt namaken of hoe je vals geld kunt bestellen. Om dit te laten zien, doet Van der Meulen dit zelf ook. Dat is strafbaar, stelt het Openbaar Ministerie (OM).

Officiële waarschuwing

"Soms moet je de wet overtreden om je punt te maken", zegt Van der Meulen. "Dat je daarvoor soms buiten de grenzen gaat van wat mag, dat zou als journalist gewoon moeten kunnen." Het OM is het daar niet mee eens en nodigde de YouTuber uit voor een formeel gesprek. "Het gesprek verliep goed en daarom hebben we besloten om hem niet te vervolgens voor de strafbare feiten uit twee van zijn filmpjes, maar om hem een officiële waarschuwing te geven", zegt OM-woordvoersters Melanie Kompier.

Hoewel hij nu dus niet wordt vervolgd, is Van der Meulen allesbehalve blij met het OM: "Ze stonden totaal niet open voor welk argument dan ook. In hun ogen is het zo dat je aangepakt moet worden als je de wet overtreedt. Of je nou een journalist bent die iets aan de kaak wil stellen of niet, dat maakt ze niet uit."

'Alleen als het moet'

"De wet overtreden doe ik niet zomaar. Ik kijk bij elk filmpje, samen met de eindredactie (van het AD, red.) naar de stappen die we moeten zetten om tot ons verhaal te komen. Als dat kan zonder dat ik zelf iets strafbaars doe, dan graag. Maar soms kan het niet anders en dan is het nodig dat ik laat zien hoe iets werkt. En dat kan alleen door het ook zelf te doen", reageert Van der Meulen.

De video's die Van der Meulen, maakt zorgen regelmatig voor ophef. Zo deed hij aangifte tegen een oud-politicus die dierenporno verspreidde, ontmaskerde hij een pedofiel, en liet hij zien dat online drank kopen zonder id-kaart een eitje is. Ook bestelde hij online wapens en drugs, die hij vervolgens meteen op het politiebureau inleverde. "Mijn verhalen hebben al zes keer voor Kamervragen gezorgd en waren de reden voor drie wetswijzigingen", stelt de vlogger.

'Ik ga niet stoppen'

Van der Meulen is niet van plan om zich te laten tegenhouden door het OM. "Ik ga niet stoppen met mijn video's. Het werk dat we doen, is belangrijk, dus ik ga door." Hoe hij dat precies gaat aanpakken zonder achter de tralies te belanden, weet hij nog niet. "Daar ga ik me nog op bezinnen." Het OM is duidelijk: "Als hij nog één keer een strafbaar feit pleegt in zijn video's, gaan we hem daarvoor vervolgen en voor de twee zaken die nog op de plank liggen. Dat hebben we heel duidelijk tegen hem gezegd."