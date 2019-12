Ontploffing grillroom Coevorden was een ongeluk

De explosie waardoor afgelopen zaterdag grillroom Ali Baba in Coevorden instortte, was een ongeluk. Dat blijkt uit het onderzoek dat de politie de afgelopen dagen heeft gedaan.

"Het is duidelijk dat er geen opzet in het spel is geweest", zegt politiewoordvoerster Kalina Pruntel. "We sluiten een misdrijf daarom uit. De druk die geleid heeft tot de explosie is in het pand zelf ontstaan en kwam niet van buitenaf."

Vreemde lucht

Wat de gasexplosie dan wél heeft veroorzaakt, kan Pruntel niet zeggen. "Ons onderzoek is nu afgerond. Vanwege de privacy van de betrokkenen, zeggen we daar verder niks over." De politie zocht de afgelopen dagen naar sporen en zette daarbij ook speurhonden in.

Eigenaar Mahmoud Hasan verklaarde eerder dat hij een vreemde lucht rook, toen hij zijn zaak binnenliep. Hij wist niet goed waar het vandaan kwam. Toen hij vervolgens de deur van de kelder openmaakte, ging het mis. "Ik rook ineens een heel sterke gaslucht en zag vuur branden. Binnen enkele seconden was alles ingestort", aldus Hasan tegen RTL Nieuws.

Gewond

De explosie in grillroom Ali Baba aan de Sallandsestraat gebeurde zaterdag rond 15.00 uur. Het pand stortte daarna in. De 29-jarige Hasan kon al snel zelfstandig onder het puin vandaan kruipen. Zijn zoontje zat urenlang vast onder de ingestorte muren. Na zo'n vijf uur lukte het hulpverleners om de 5-jarige Kenan te bevrijden.

Het jongetje is daarna naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij geopereerd aan zijn hand. De vader is inmiddels weer thuis. Hij heeft brandwonden op zijn hand en in zijn gezicht.

Medeleven

Heel Coevorden leeft mee met het getroffen gezin. Er zijn de afgelopen dagen verschillende initiatieven gestart om hen een hart onder de riem te steken. Ondernemers in de vestingstad zetten spaarpotjes op hun toonbanken, waar klanten geld kunnen doneren. En ook op internet is een inzamelingsactie gestart.

Op de school van de 5-jarige Kenan werd maandag geschokt gereageerd op de gebeurtenissen van dit weekend. "Vooral de jonge kinderen zijn erg geschrokken. De oudere kinderen kunnen wat beter relativeren. Maar met name de jonge kinderen zijn nog bang en dat zijn ook de directe klasgenootjes van Kenan. Hij zit bij ons in groep 2 op school", zo liet de directeur van de school maandag weten.