'Boeren aansprakelijk bij schade aan supermarkten door acties'

Dat stelt het bureau in een brief aan de actiegroep . De aangekondigde acties richten zich mogelijk op verschillende distributiecentra, met als doel de voedselvoorziening stil te leggen. Dat dit gebeurt in de week voor de feestdagen is extra pijnlijk voor het CBL, omdat het gezien de omzet een belangrijke week is voor de supermarkten.

Ultimatum

Het CBL stelt verder dat ze heeft geprobeerd om met bestuursleden van Farmers Defence Force (FDF) in gesprek te gaan, maar dat "pogingen om met bestuursleden hiertoe helaas tot op heden op niets zijn uitgelopen". Daarom heeft een advocaat namens het bureau een brief gestuurd aan de organisatie.

In de brief wordt een ultimatum gesteld. Als er niet vóór morgenochtend 10 uur wordt afgezien van de acties, worden er nadere juridische stappen ondernomen. In de brief worden een kort geding en beslaglegging als mogelijkheden genoemd.

'Agressie'

"Het CBL kiest voor bedreiging", reageert het bestuur van FDF. "De supermarktgiganten, die al jaren parasiteren op boeren, hun inkomens en hun inspanningen

willen ons weer de mond snoeren. Hoe lang accepteren wij dit nog als boeren?"

Volgens het FDF-bestuur had het CBL de actiegroep ook kunnen benaderen via een brief "om te praten over een eerlijke vergoeding voor onze producten. Het CBL kiest echter voor agressie."

Onduidelijkheid over acties

De actiegroef wil tot nu toe niet zeggen waar de acties precies zijn en niet bevestigen dat ze de voedselvoorziening wil ontregelen. Wel is gezegd dat er gekeken wordt naar distributiecentra. "Maar onze acties vinden plaats binnen de kaders van de wet." FDF noemt dreigen met een rechtszaak buitenproportioneel.