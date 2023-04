Bushalte Donderen staat er nog niet, maar is misschien nu al de mooiste van Nederland

Het kan aanstaande maandag zo maar feest zijn in Donderen. De bushalte van het dorp kan namelijk worden uitverkozen tot 'beste bushalte van Nederland'. Opmerkelijk, want de bushalte bestaat nog niet eens.

Toch is het één van de drie genomineerde bushaltes in de uitverkiezing van radiozender 3FM. Marcel Elzerman, gemeenteraadslid namens Leefbaar Tynaarlo, is de stuwende kracht achter de nominatie. "Een tijdje terug ben ik benaderd door mensen uit Donderen, die pleitten voor een bushalte. Buslijn 109 rijdt hier namelijk door het dorp, maar opstappen is hier nog niet mogelijk. Daarvoor moet je naar Vries of Bunne."

Elzerman stelde er vragen over en kreeg het college van B en W van Tynaarlo aan zijn zijde. "Dat heeft het aangekaart bij het OV-bureau en het OV-bureau is er al mee bezig. Waar de bushalte precies moet komen, is nog de vraag. Maar ik kan me voorstellen dat het bijvoorbeeld op de hoek is van de Dorpsweg en de Norgerweg, de afslag naar Café Hoving."

Concurrentie uit Groningen en Brabant

Toen Elzerman zag dat radiozender 3FM begon met de verkiezing tot 'beste bushalte van Nederland', aarzelde hij geen moment. "Voor 3FM was het een ludieke manier om het verdwijnen van bushaltes in Nederland onder de aandacht te brengen. Dat probleem is in Drenthe groot. 17 procent van de bushaltes dreigt te verdwijnen."