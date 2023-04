Aa en Hunze bestaat 25 jaar en viert dat met nieuw kunstwerk

Het is dit jaar 25 jaar geleden dat de gemeentelijke herindeling in Drenthe plaatsvond. De provincie ging van 34 naar 12 gemeenten. Aa en Hunze viert deze mijlpaal met onder meer een nieuw kunstwerk, dat bestaat uit foto's van inwoners op hun favoriete plek in de gemeente.

"Hier is de foto gemaakt. Daar staat de jeneverbes en hier is de grote den te zien", wijst burgemeester van Aa en Hunze Anno Wietze Hiemstra voor zich uit. "Onze hond staat hier in het midden".

De heide in Schoonloo koos hij als de meest bijzondere plek in de gemeente. Het is een van de foto's die 'het verhaal van Aa en Hunze' vertelt. "Het is een mooie plek om even te wandelen met de hond, vlakbij ons huis", legt de burgemeester uit. "De foto is afgelopen winter gemaakt, op een mooie, donkere dag. Door de rijp aan de takken lijkt het haast een zwart-witfoto."