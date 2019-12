Djammen: Isa Zwart begon met een roze gitaar en een eigen notenbalk

Niet zo gek ook, want van kinds af aan zingt ze, schrijft ze en speelt Isa Zwart gitaar. Sinds een paar maanden staat de negentienjarige artiest niet meer alleen op het podium.

De band

"Ik trad altijd alleen op en dat vond ik super leuk", vertelt ze. "Toen werd ik afgelopen zomer gevraagd voor wat festivals en toen wilde ik toch wel iets meer body hebben op het podium. Toen ben ik op zoek gegaan naar een band, eigenlijk puur voor de festivals. Maar dat beviel zo goed en mijn nummers klonken nog mooier én het is veel gezelliger met band: ik vind het echt een beetje Isa Zwart 2.0."

Roze gitaar

Al op hele jonge leeftijd wilde Isa gitaarspelen. "Ik was eigenlijk te jong, maar ik wilde het heel graag, dus het mocht wel. Toen had ik een kleine roze gitaar. Ik zong toen ook wel al. Eigenlijk ben ik al heel snel begonnen met liedjes schrijven." Eén van die nummers ging bijvoorbeeld over de hond van haar tante, maar noten lezen kon de jonge Isa niet. "Toen heb ik mijn eigen notensysteem bedacht. Bij een puntje moest ik hoog zingen en bij een streepje laag. Mijn moeder heeft dat nog wel liggen, heel bijzonder", lacht ze. "Zo ben ik verder gegaan met schrijven en ging het over serieuzere onderwerpen dan de hond van mijn tante."

Australië

Afgelopen jaar heeft de Emmense een aantal maanden door Australië gereisd. De tocht langs de kust en de witte stranden leverde een paar mooie nummers op. "Eén nummer heb ik geschreven over de hele reis", legt ze uit. "Ik begon bij het eerste plaatsje met een coupletje en ik heb 'm steeds verder afgemaakt. In Byron Bay heb ik 'm afgemaakt." Isa schreef ook een speciaal nummer over Byron Bay. "Het was gewoon een heel bijzonder plaatsje met echt overal muziek en overal straatmuzikanten. Ik heb daar zoveel inspiratie opgedaan."

In januari verschijnt Isa's nieuwe single en ook speelt ze met haar band op Eurosonic. "Heel veel coole dingen", glimlacht ze.

Bekijk hier de hele uitzending.