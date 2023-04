Emmen is vanaf mei weer een seksclub rijker

Nachtclub Medusa opent volgende maand de deuren aan de Kapitein Nemostraat in Emmen. Daarmee komt het aantal seksbedrijven in de gemeente Emmen weer op drie te staan. De nachtclub vestigt zich op de plek waar zich vorig jaar nog Nachtclub Wonderland bevond.

In de afgelopen jaren legden twee erotische bedrijven het loodje in Emmen. Wonderland sloot in 2022 de deuren vanwege de coronamaatregelen. Voor Wonderland zat club Pretty Women in hetzelfde pand.