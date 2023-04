Vlag kan nog niet uit: stembusfraude bij dorpsvlagverkiezing Nieuw-Weerdinge

Katoen: "We zaten er goed mee in de maag. We dachten: leuk, een dorpsvlagverkiezing en dan krijg je dit." Een streep door de verkiezing was de enige optie, aldus Katoen. "Bewijs heb je en krijg je niet. Tegelijkertijd moet de schijn worden weggehaald dat er iets niet door de beugel kan. Vandaar een nieuwe ronde."