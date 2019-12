Noordscheschut moeizaam langs Hollandscheveld in beker

Een fout van Tom Kamping leidde een lastige avond voor Noordscheschut in. Matthijs Snippe scoorde na zo'n 20 minuten de verrassende 0-1. "En vanaf dan hebben we het heel erg lastig. Het spel maken tegen een ploeg die inzakt is niet onze specialiteit. Daarvoor speelden we, ook vanavond, te ongeduldig. In de tweede helft was dat beter", aldus Van Meel. Via Nick Koster en Rijnald Vos bogen we de achterstand om in een 2-1 voorsprong en vanaf dat moment was er ook geen probleem meer. Eigenlijk mogen we onszelf nog verwijten dat we er niet meer maakten in het laatste kwartier. Maar ach, we zijn bij de laatste 32 en dat is hier al heel lang niet meer gelukt."

