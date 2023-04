Joop Lubbelinkhof (75) speelt na ruim zestig jaar voetballen zijn laatste wedstrijd voor CSVC: 'Mooi man'

Wat Lubbelinkhof het meeste gaat missen? "Het geouwehoer in de kleedkamer, en de derde helft", zegt hij. "Dat is ja het mooiste wat erbij is."

Samen met broer Ab, die vorig jaar overleed en broer Marinus speelde Lubbelinkhof jarenlang in het eerste elftal van de club. "Ja, dat was geweldig", weet broer Marinus, die ondertussen aanwijzingen geeft vanaf de kant. "Ook met de drie gebroeders Nevels. Hadden we al bijna de helft van het team compleet", lacht hij. "Onze vader was bij de oprichting van de club. Ja, alles thuis draaide om voetbal. Onze moeder hield allemaal plakboeken bij. Joop hield het het langste vol van ons allemaal."

Een goede voetballer

En zo rolde ook Aly, de vrouw van Lubbelinkhof in het voetbal, erin. "Het was altijd heel erg gezellig. We gingen ook altijd met de bus mee naar de uitwedstrijden. Ja, alles was voetbal. Dat was echt zo bij de familie Lubbelinkhof."

Lubbelinkhof zit vol met anekdotes van al die jaren dat hij voetbalde voor de club. De laatste jaren speelde hij in het vijfde elftal. "Ik begon als spits altijd, doelpunten maken", vertelt hij als hij na de wedstrijd even gaan zitten. "Maar ja, toen ik ouder werd kwam ik steeds verder naar achteren te staan. De laatste jaren was ik laatste man. Mooi een beetje overzicht houden."