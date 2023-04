Nieuwe fietstransferia in Zuidlaren, Assen, Meppel en Coevorden

Fietsliefhebbers opgelet: Drenthe krijgt er vier nieuwe fietstransferia bij. In Zuidlaren, Assen, Meppel en Coevorden komt er een startpunt en die maken het rijtje van twaalf compleet. Hierdooor is nu bij elk Nationaal Park en belangrijk natuurgebied een transferium te vinden.

Een fietstransferium kun je zien als een pleisterplaats waar je, naast voor het huren van een fiets, ook terechtkunt voor het parkeren van je auto, een kop koffie, het plannen van een route of een sanitaire stop. Daarnaast kun je er een elektrische fiets opladen of gebruikmaken van pechhulp.

Op dit moment zijn er al transferia in Appelscha, Gasselte, Emmen, Orvelte, Exloo, Ruinen, Frederiksoord en Veenhuizen.

Startlocatie

De punten zijn bedoeld om het Drentse landschap beter te leren kennen, vertelt projectleider Ingrid Mascini. "De bedoeling is dat mensen die willen fietsen in de Drentsche Aa of de Kop van Drenthe op een makkelijk bereikbare plek kunnen starten. Dat zijn de fietstransferiapunten."

Om dit voor elkaar te krijgen, krijgt de organisatie bijna 94.000 euro van de provincie. En dat geld wordt aangewend om verschillende dingen voor elkaar te krijgen. "Ten eerste moeten we de locaties natuurlijk uitrusten met fietsen, oplaadpunten, grote borden, kaarten en ander materieel. Daarnaast doen we ook een stukje marketing, zodat we de fietstransferia kunnen promoten. En tot slot is er een netwerk van verschillende fietstransferia-ondernemers. Dat supporten wij ook", vertelt Mascini.

'Fietsen delen'

Een van die ondernemers is Inger Hendriksen, die het fietstransferium in Frederiksoord onder zich heeft. Zij merkt vooral die voordelen van het netwerk. "Wij zijn startende ondernemers en dan is het delen van kennis heel prettig. Maar ook in praktische zin is het fijn. Soms hebben wij voor een grote groep mensen te weinig fietsen. Die kunnen we dan lenen van een andere transferium."

De organisatie hoopt dat alle twaalf nieuwe fietstransferia vóór volgend seizoen in gebruik zijn.