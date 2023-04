Subsidiepot voor energiebesparing in het MKB wordt aangevuld

MKB-bedrijven in Drenthe kunnen subsidie blijven aanvragen voor energiebesparende maatregelen. Eind februari stelde de provincie daar 1 miljoen voor beschikbaar, maar dat geld is bijna op. Daarom trekt de provincie nóg een miljoen euro uit.

Met het geld kunnen bedrijven bijvoorbeeld het glas in ruiten en deuren vervangen. Ook kan er geld aangevraagd worden voor het isoleren van panden, de aanschaf van energiezuinige verlichting of de investering in andere slimme en energiezuinige toepassingen.