Naoberhof mag door met plannen voor Oude Velddijk Peize

Knarrenhof staat voor een woonconcept, waarbij gebruik wordt gemaakt van hofjes. In een Knarrenhof is plaats voor zowel koop- als huurwoningen. Bewoners moeten beslist geen einzelgängers zijn. De Knarrenhof gaat uit van 'omzien naar elkaar' en 'saamhorigheid'. De overkoepelende stichting is een projectontwikkelaar, maar inwoners uit een gebied moeten met het initiatief komen als zij een Knarrenhof willen realiseren, zoals nu in Paterswolde gebeurt. Voor het Knarrenhof in Paterswolde is volgens initiatiefnemer Jan Slangen grote belangstelling. Zo'n 375 mensen hebben zich namelijk aangemeld. Niet iedereen kan zomaar een huisje op het 'hof' betrekken. Bewoners gaan eerst in gesprek met een selectiecommissie om te kijken of hun leefstijl past bij dat van een Knarrenhof.