Nieuwe gemeentewerf met afvalbrengstation in Roden voor 9 miljoen

De drie oude werven in Roden, Norg en Peize verdwijnen en de grond krijgt een nieuwe functie. En ook het huidige afvalbrengstation aan de Overslagweg in Roden gaat op termijn dicht, al wordt de locatie eerst nog achter de hand gehouden voor eventuele opslag.

Negen miljoen euro

Kosten van de nieuwbouw in Roden zijn geraamd op 9 miljoen euro. Noordenveld is al langer bezig met één centrale gemeentewerf en een modern brengstation. Op dit moment is er al één plek waar inwoners het afval gescheiden naartoe moeten brengen. Maar het brengstation aan de Overslagweg is verouderd. Er is onvoldoende ruimte voor alle verschillende afvalstromen en het is er niet veilig, niet voor medewerkers en niet voor inwoners.

Mobiel inzamelstation

Inwoners zijn verder tevreden over het centrale afvalbrengstation in Roden. Een enquête wees uit dat er ook niet direct behoefte is aan een brengstation in elke dorpskern. De gemeente wil verder de dienstverlening aan haar inwoners uitbreiden met een mobiel inzamelstation voor kleinere spullen, meer gratis afvalstromen en er komen extra gratis takkenbrengdagen in Roden, Peize en Norg.

De keuze voor nieuwbouw is uiteindelijk op de locatie aan de Ekkelkamp gevallen, vlakbij de kanovijver, omdat de grond al van de gemeente is. Verder is de plek goed bereikbaar, is het een zichtlocatie en ligt het dichtbij het oude brengstation, wat handig is als dat nog tijdelijk als opslaglocatie dienst gaat doen.

Eind 2021 klaar

Een adviesbureau had een andere locatie de voorkeur gegeven, die van Ucosan aan de Dwazziewegen. Maar die grond is niet van de gemeente, en het was nog onduidelijk wat de aanschafkosten zijn. Vandaar dat B en W, en nu ook de gemeenteraad, uiteindelijk kiezen voor nieuwbouw aan de Ekkelkamp. Bedoeling is dat de nieuwe gemeentewerf met afvalbrengstation eind 2021 klaar is.