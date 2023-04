WDODelta: BBB in coalitie met VVD, CDA en Ongebouwd

In de coalitie van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaat BoerBurgerBeweging (BBB) naar alle waarschijnlijkheid samenwerken met VVD, CDA en Geborgd Ongebouwd. De vier partijen gaan vanaf vandaag gesprekken starten om tot een akkoord te komen.

De BBB is in WDODelta veruit de grootste partij met negen zetels en heeft voldoende vertrouwen dat het met de andere fracties tot overeenstemming kan komen. Eerder liepen gesprekken mét Water Natuurlijk, maar zonder het CDA, nog op niets uit. Water Natuurlijk is met vijf zetels na BBB de grootste partij, maar zal dus geen onderdeel uitmaken van de coalitie.