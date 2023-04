Torenvernielzucht treft ook luchtwachttoren Schoonebeek: 'Waar ben je dan met je hoofd?'

De monumentale luchtwachttoren in Schoonebeek is vermoedelijk afgelopen nacht slachtoffer geworden van vernielzucht. Eén of meerdere daders zaagden de deur eruit. "Alle spullen die erin stonden zijn weggegooid of zelfs meegenomen", verzucht Jacques Louwes. Hij nam een kijkje in de toren nadat een alerte omstander het bestuur van Stichting Luchtoorlog Onderzoek (SLO) Drenthe erop attendeerde dat er iets mis was met de toren.

Het is nog te vroeg om conclusies te trekken. Maar de vernieling aan luchtwachttoren 7Z3, die in de jaren vijftig werd gebouwd om laagvliegende vliegtuigen onder de radar waar te nemen, kan bijna niet los worden gezien van het spoor aan vernielingen in andere torens in Noord-Nederland. Onlangs waren ook uitkijktorens en vogelkijkhutten doelwit van vandalisme. Patroon bij de vernielingen is dat grof geschut niet wordt geschuwd.

'Onvoorstelbaar'

Dat weet ook Frank van den Velden, die de monumenten binnen Het Drentse Landschap onder zijn hoede heeft. "We hebben in de afgelopen jaren weleens vaker met vandalisme te maken gehad op deze toren, maar wat er nu is gebeurd is een maatje ernstiger. Scharnieren lijken wel te zijn losgeslepen, dan neem je dus bewust apparatuur mee naar zo'n toren om de boel te vernielen. Werkelijk onvoorstelbaar", zegt hij.

Het Drentse Landschap is eigenaar van de monumentale luchtwachttoren, die op de grens van Nederland en Duitsland langs het Schoonebeker Diep bij Schoonebeek staat. "Maar het is vooral de stichting die het reilen en zeilen daar bewaakt", zegt Van den Velden. Hij had dan ook al uitgebreid contact met Louwes. Woensdagochtend neemt hij in alle vroegte zelf poolshoogte bij de vernielingen. "We gaan sowieso aangifte doen", zegt hij.

Waar Van den Linden helemaal niet bij kan, is dat de dader voorbij is gegaan aan de monumentale status van de luchtwachttoren. "Het is een van de weinige van de 138 torens die in ons land overeind is gebleven nadat het Korps Luchtwachtdienst werd opgeheven. Door de vernielingen is de erfgoedwet dus ook overtreden, al zal de dader daar wel geen weet van hebben gehad. Ik wil diegene vooral zeggen: waar ben je met je hoofd als je dit doet? Uitermate frustrerend."

Getuigen

Het Drentse Landschap weet bij monde van Van den Velden nog niet precies wat er moet gebeuren om vandalisme in de toekomst te voorkomen. "We hebben al eens camerabewaking overwogen", zegt hij, al kwam het daar tot dusver niet van. Als hij de schade dinsdagochtend zelf heeft vastgesteld en de aangifte is gedaan, is het ook vooral hopen op mensen die iets gezien hebben. "Als iemand hier bezig is geweest met een slijptol, dan valt dat op. Ook bij zo'n afgelegen toren. Voor hetzelfde geld liep er net iemand langs met de hond", klinkt het hoopvol.