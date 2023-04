OM: Emmer ondernemer 9 maanden cel in voor valsheid in geschrifte

Er werkten tien mensen in zijn bedrijf in Emmen. Hij verdiende 150.000 euro per jaar. Nu is de voormalige ondernemer persoonlijk failliet en heeft hij een postadres bij de daklozenopvang van de Pauluskerk in Rotterdam. Hij heeft een kamer ergens in het westen van het land, op de vlucht voor boze schuldeisers. Dinsdagmiddag eiste het Openbaar Ministerie (OM) negen maanden celstraf tegen de ondernemer in zonnepanelen.

Hij zou een financier voor tonnen hebben opgelicht. Recent kreeg de man al vijftien maanden (waarvan vijf voorwaardelijk) opgelegd, onder meer omdat hij een valse aangifte omzetbelasting deed.

Gedupeerde was het bedrijf Boozt24. Dit bedrijf koopt openstaande facturen op van ondernemers zodat zij niet op hun geld hoeven te wachten. Vervolgens int Boozt24 de openstaande factuur.

Vervalste bankafschriften

Volgens het Openbaar Ministerie was de eigenaar van het in Emmen gevestigde NoCo2 Bv allerminst eerlijk en was zijn bedrijf dat zonnepanelen plaatste bij zakelijke en particuliere klanten minder gezond dan het leek. Om een financiering van tonnen los te peuteren bij Boozt24 vervalste de eigenaar van NoCo2 een concept-jaarrekening, een leningsovereenkomst en twee bankafschriften, aldus het OM. Daarmee werd de positie van het bedrijf rooskleuriger voorgesteld dan de feitelijke situatie. "Een ernstig strafbaar feit", aldus de officier van justitie.

De ondernemer in zonnepanelen kan zich achteraf wel 'voor de kop slaan' voor zijn handelswijze. "Ik heb de film wel honderd keer voor mezelf teruggedraaid, hoe ben ik hier nou in terechtgekomen? Ik sliep in die periode drie uur per nacht. Ik ben in het jaar daarvoor vijf keer opgenomen geweest op de spoedafdeling. Op een gegeven moment is er telefonisch contact geweest met Boozt24."

Hij vervolgt: "Ik heb aangegeven dat ik het krediet wilde verhogen. Ik heb gezegd dat ik er zelf ook geld in heb gestoken. Noem het grootspraak. Ik had eigenlijk een dag later moeten bellen en moeten zeggen dat ik iets heb gezegd wat niet klopt. Om dat verhaal te bekrachtigen heb ik de ene na de andere stap genomen. Ik ben in een kuil van mezelf gevallen. Het gebeurt nooit weer, maar ik heb het wel gedaan."

Oplichting

Vier maanden nadat Boozt24 NoCo2 voor tonnen financierde ging het bedrijf in juni 2020 failliet. ,,Het is u niet ten laste gelegd, maar feitelijk hebt u een ander bedrijf opgelicht", hield een van de rechters de Emmer ondernemer voor. "Het is niet de eerste keer, u heeft eerder aangiftes omzetbelasting valselijk opgemaakt."

Boozt24 deed aangifte tegen de eigenaar van NoCo2 en vordert ruim 700.000 euro van de ondernemer. In zijn voormalige woonplaats voelt hij zich niet meer veilig. Hij zegt bedreigd te worden door schuldeisers. "Tot doodsbedreigingen aan toe."