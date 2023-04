Toename verkeersdoden is 'verontrustend', vooral veiligheid e-bike voer voor discussie

Verontrustend. Dat vindt de provincie van het feit dat het aantal doden in het verkeer vorig jaar is toegenomen. In 2022 vielen volgens vandaag bekendgemaakte cijfers van het CBS in Drenthe 38 dodelijke verkeersslachtoffers, tegenover twintig in 2021.

Het aantal verkeersdoden is het hoogste in bijna vijftien jaar. Net als het CBS ziet ook de provincie op basis van politiecijfers een groei in het aantal verkeersslachtoffers. Zo neemt onder fietsers het aantal gewonden met name toe bij 60-plussers. Onder e-bikers en automobilisten zijn er meer gewonden bij de 25- tot en met 59-jarigen.

Snelheidsverschillen groter

De provincie merkt op dat verkeershandhaving hard nodig blijft voor weggebruikers die met te hoge snelheid rijden, afgeleid zijn achter het stuur of rijden onder invloed van alcohol of drugs. Daarnaast blijft de oudere fietser een punt van zorg. De drukte op de fietspaden neemt toe en de snelheidsverschillen tussen de gebruikers onderling worden groter, ziet de provincie.

Zij streeft naar nul slachtoffers in het verkeer. 'Dat doen we door het veilig inrichten van onze wegen en fietspaden en we maken de wegen veiliger waar dat nodig is', schrijft de provincie in een reactie op de CBS-cijfers. 'Daarnaast blijven we inzetten op verkeerseducatie en verkeerscampagnes om weggebruikers bewust te maken van onveilig rijgedrag en zoeken we de samenwerking met politie en justitie op het gebied van verkeershandhaving.'

Schrikken

Onder 75-plussers nam, landelijk bekeken, het aantal fatale ongelukken het sterkst toe. En dan vooral op de fiets: 150 in 2022, tegenover 94 het jaar ervoor. In Drenthe vielen onder fietsers elf dodelijke slachtoffers, waar dat het jaar ervoor nog vier waren. Het CBS maakt op provinciaal niveau geen onderscheid in leeftijdscategorieën.

Fietsbond Drenthe noemt het groeiend aantal verkeersslachtoffers, net als de provincie, 'verontrustend'. "Het leek juist de goede kant op te gaan", wijst Gert Oostergetel van de fietsbond op het relatieve lage aantal dodelijke fietsongelukken (vier) in 2021. "Nu schiet het weer omhoog. Daar schrik ik van."

Waardoor er meer slachtoffers te betreuren zijn, is onduidelijk. Mogelijk speelt de opmars van de e-bike, vooral populair onder ouderen, hierbij een rol. De fietsbond raadt aan om bij een ritje met deze tweewieler een helm op te zetten, maar ziet niets in een plicht daarvan. Wel pleit de bond voor een cursus bij aanschaf van de elektrische fiets. Oostergetel: "Zo raakt de fietser bekend met het specifiek gedrag van de e-bike. De snelheid is hoger, het op- en afstappen is anders, de fiets is zwaarder. Daar zitten allemaal extra risico's aan."