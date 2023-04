2e Exloërmond strijdt mee met dorpshuis van het jaar: 'Goed om te weten waar we staan'

Buurthuizen kunnen zich weer aanmelden voor de verkiezing van het dorpshuis van het jaar. Gisteravond was de aftrap in dorpshuis De Heugte in Nieuw-Balinge, de winnaar van 2020. Dat was de meest recente keer dat de verkiezing werd gehouden.

Ons Dörpshuus in 2e Exloërmond gaat zich zeker aanmelden. "We zijn benieuwd hoe er naar ons dorpshuis wordt gekeken en we willen graag van anderen leren. We zijn zeven jaar geleden vanaf nul begonnen en dan wil je ook weleens weten waar je staat. Ik ben benieuwd hoe andere dorpshuizen met hun vrijwilligers omgaan, hoe ze hun activiteiten organiseren, mensen erbij betrekken en mensen naar hun dorpshuis toekrijgen", zegt Henk Jongsma van het bestuur.

Dagbesteding bij dorpshuis

Als dorpshuis hebben ze volgens Jongsma al veel gedaan, maar het kan altijd beter. "Het afgelopen jaar hebben wij het Thomashuis binnen de muren van ons dorpshuis gekregen. Vier mensen van het Thomashuis hebben hun dagbesteding bij ons in het dorpshuis en die nemen de vrijwilligers heel veel werk uit handen", vertelt Jongsma.

"Verder is onze energierekening al behoorlijk naar beneden gegaan omdat we al veel gedaan hebben om te verduurzamen. Daarnaast zijn we bezig met een aanbouw voor een tweede-kans-winkel en een jeugdhonk. De ruilgoederenwinkel is vertrokken uit het dorp en die hopen we tegen het eind van het jaar weer in de benen te hebben", aldus Jongsma.

Paul van Schie van de BOKD, de initiator van de verkiezing, hoopt op minimaal twintig aanmeldingen. De jury selecteert uit die aanmeldingen een aantal deelnemers. Doel van de verkiezing is "om de mooie dingen die er bij de dorpshuizen gebeuren in de schijnwerpers te zetten. Daarnaast hopen we dorpshuizen een extra stimulans te geven om aan de slag te gaan met de plannen die ze hebben."

Prijzengeld verhoogd

Dit jaar zijn er drie thema's. De eerste is functieverbreding, oftewel: welke nieuwe functies worden toegevoegd en welke bestaande functies worden versterkt? Het tweede is duurzaamheid: wat doe je als buurthuis aan verduurzaming om het ook in de toekomst exploitabel te maken? Het derde thema is maatschappelijke betrokkenheid, wat zoveel wil zeggen als wat een wijk, buurt of dorpshuis doet om kwetsbare groepen te betrekken bij activiteiten.