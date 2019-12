Boeren FDF zetten acties rond kerst door, supermarkten gaan naar de rechter

Eerder zeiden de boeren dat een van de mogelijkheden was dat ze de bevoorrading van supermarkten gaan blokkeren. Ze zouden dan gaan demonstreren bij distributiecentra van de supers. De branche-organisatie, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, had de Farmers Defence Force tot tien uur vanochtend de tijd gegeven om van de plannen af te zien. Ze vrezen lege schappen in de drukste tijd van het jaar.

Voorbarige actie

De actiegroep van de boeren heeft daar niet op heeft gereageerd. "Het is bijzonder wat er gebeurt", zegt vice-voorzitter Jos Ubels van de FDF. "We hebben allerlei suggesties gedaan, maar nooit gezegd dat we de voedselvoorziening ook echt gaan platleggen. We hebben het ook gehad over de brandstofvoorziening, maar we hebben nog geen tankstation aan de lijn gehad." Het CBL is voorbarig, kort gezegd.

Volgens Ubels komt het omdat de supermarkten voelen dat ze fout zitten. "Ze doen dingen die niet door de beugel kunnen. Supermarkten hebben lak aan boeren; er zijn genoeg voorbeelden van boeren die door de winkels worden uitgeknepen."

'We laten ons niet bedreigen'

De rechtszaak van het CBL stelt niet veel voor, denken de actievoerende boeren. "Te belachelijk voor woorden", vindt Ubels. "Dat wij dingen gaan blokkeren hebben wij niet gezegd, dat hebben ze er zelf van gemaakt. We laten ons toch niet bedreigen." Ook nu nog wil Ubels niet zeggen hoe de acties eruit gaan zien. "Onze actie past binnen de letter van de wet", is het enige dat hij kwijt wil.

De actiedag is woensdag 18 december. Actievoerende boeren gaan dan vanaf 7 uur 's ochtends op pad, maar het blijft dus nog geheim wat ze gaan doen willen. Met de actie protesteren ze tegen de strengere regels voor de uitstof van stikstof.

Lees ook: