Noordelijke brandweer krijgt geen eigen droneteam

Toch moet er in Noord-Nederland wel zo'n droneteam komen, landelijk wil Brandweer Nederland zeven droneteams. Momenteel beschikken vier veiligheidsregio's over een droneteam. De bedoeling is dat een droneteam binnen een uur ter plaatse kan zijn. Brandweer Nederland liet vandaag in de Telegraaf weten dat de brandweer vaker drones in gaat zetten.

Samenwerken met politie?

Om in het Noorden toch een droneteam te krijgen, willen de veiligheidsregio's in het noorden van het land gaan samenwerken met een andere organisatie. Zo zijn ze momenteel in overleg met de politie. Hoe ver die gesprekken zijn, is nog niet duidelijk. Politie Noord-Nederland beschikt zelf ook niet over een droneteam. De Landelijke Eenheid van de politie beschikt over een Team Onbemande Luchtvaart, daarnaast kan de politie gebruik maken van drones van Defensie.

Brand Wateren

Wanneer het Noordelijke droneteam beschikbaar is, is niet bekend. In Drenthe is in augustus vorig jaar nog gebruik gemaakt van een droneteam. Destijds kwam het team uit Twente de Drentse brandweer ondersteunen bij de brand in het natuurgebied bij Wateren.

