Zuiderschool Meppel wordt monument

Eind 2017 vroeg Het Cuypersgenootschap om zowel de HBS als de Zuiderschool aan te wijzen als monument. Dat gebeurde toen alleen met de oudere delen van de HBS.

Advies

Het Overzicht werd door de gemeente Meppel gevraagd om onderzoek te doen of de Zuiderschool, met de nieuwere HBS-delen, ook een monument moet worden. Het Overzicht is een Genootschap tot bevordering en instandhouding van het landelijk en stedelijk schoon in de provincie Overijssel. Het Overzicht werkt ook in delen van Drenthe.

Het Overzicht adviseerde aan de gemeentelijke monumentencommissie op basis van landelijk gehanteerde waarden om alleen de Zuiderschool een monumentale status te geven.

De conclusie van Het Overzicht voor de Zuiderschool luidde: "De grootste waarde van de school is zowel cultuurhistorisch als architectuurhistorisch en stedenbouwkundig. Dat geldt met name voor de voorgevel, maar ook voor de expressieve volumewerking en de aanblik vanaf het schoolplein. In het interieur is vooral de herkenbaarheid van de oorspronkelijke opzet, met de gangenstructuur met lokalen, een centrale hal met monumentale trappartij en het glas-in-lood waardevol."

'We willen het monumentale bewaren'

De gemeente zelf is niet van plan om haar ambitie om het gebied te transformeren om te gooien nu de Zuiderschool een monument is. "Met het aanwijzen van de Zuiderschool als gemeentelijk monument worden de mogelijkheden van herontwikkeling enigszins beperkt", aldus wethouder Jaap van der Haar. "Dit leidt niet tot bijstelling van de ambitie om het gebied te transformeren. We willen het monumentale bewaren, expliciet maken en een plaats geven in een ontwikkeling. Met de eigenaar heeft overleg plaatsgevonden."

Die eigenaar is projectontwikkelaar Schavast Schagen Groep. Vorig jaar dreigde die nog met een schadeclaim.

