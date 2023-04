Raad Tynaarlo: 'Meer geld voor mensen in sociale werkplaats'

Den Haag moet gemeenten meer geld geven om mensen die bij de Sociale Werkvoorziening in dienst zijn goed te belonen. Dat vindt de voltallige gemeenteraad van Tynaarlo.

Vanavond werd een motie unaniem ingediend en aangenomen om hier op aan te dringen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een deel van de mensen die bij de Sociale Werkvoorziening zitten, verdient net boven het minimumloon. Daarmee komen zij niet in aanmerking op de tien procent loonstijging die dit jaar is ingegaan.

Onacceptabel, vindt de Tynaarlose gemeenteraad. Vandaar dat zij een motie indient waarin het college van burgemeester en wethouders van de gemeente wordt opgeroepen dit aan te kaarten bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). "Het is niet onze taak als gemeente, maar we willen toch dit signaal afgeven aan Den Haag", sprak PvdA-raadslid Koos Dijkstra.

Ook burgemeester Marcel Thijsen ziet het wel zitten om dit aan te kaarten in Den Haag. "Het zijn onze mensen, die vroeger bij ons in dienst waren. We hebben dus zeker nog een verantwoordelijkheid."