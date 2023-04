Cadeautje van zusterbedrijf: nog meer loonsverhoging bij Forbo-Novilon

Dat heeft het personeel in Coevorden te danken aan de inspanningen bij zusteronderneming Forbo Flooring in Assendelft. Daar bereikte de directie van het bedrijf onlangs een akkoord over een nieuw cao met de vakbonden CNV en FNV. Werknemers van Forbo Flooring gaan negen procent in loon omhoog en krijgen eenmalig duizend euro op hun rekening gestort.