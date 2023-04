Ruim 2,5 miljoen euro te verdelen onder omwonenden Pottendijk

De wieken van de veertien windturbines van Energiepark Pottendijk bij Nieuw-Weerdinge draaien grotendeels al sinds januari. Pas nu zijn ze 'officieel' aan het werk, want het park is vandaag formeel geopend. De molens gaan samen met 35,5 hectare aan zonnepark ongeveer 100 megawatt aan energie opleveren. Omwonenden profiteren ook en konden vandaag een kijkje nemen op locatie.

Van een drukte kon je gisteravond niet spreken. De informatiebijeenkomst werd gehouden in de kantine van motorcrossbaan Motodrome aan de Veenakkers bij buurdorp Emmer-Compascuum. Er lagen meer puntjes appelgebak op de bar, dan dat er bezoekers waren. Slechts een handjevol nam kennelijk de moeite.

Volgens Tiemen van Tuinen, parkbeheerder namens Shell, vond er gisterochtend al een eerste bijeenkomst plaats. "Daar kwamen ongeveer zestig mensen op af", zegt hij. Toegegeven, de meerderheid bestond uit mensen van Shell en enkele politici. "Maar met een kwart buurtbewoners, ongeveer."

Voorwerk

Shell kocht eind 2020 Pottendijk van agrariër Jeroen Deddens. Volgens Van Tuinen een kwestie van ideale timing. Het bedrijf heeft een opgave wat betreft groene energie. Pottendijk met zowel zon als wind was in dat geval ideaal. Tien jaar plannen, overleg en procedures gingen daaraan vooraf.

Juist toen dat allemaal klaar was, meldde Shell zich bij Deddens die het park in de verkoop deed. "Het voorwerk zat er tegen die tijd al op. Voor ons is dit het grootste project tot nu toe. En daar zijn we best trots op." Op regulier onderhoud in de toekomst na zitten de werkzaamheden er helemaal op.

Niet naar GZI Next

De stroom die Pottendijk oplevert belandt via Enexis rechtstreeks op het net. In het verleden is nog overwogen om rechtstreeks aan te sluiten op GZI Next. De naam verwijst naar de voormalige gaszuiveringsinstallatie nabij Oranjedorp. Het terrein komt volledig in het teken te staan van duurzame energie.

Naast een reeds aangelegd zonnepark van 11 hectare, komen daar in de toekomst nog een groengasinstallatie en een waterstoffabriek bij. Aangezien de locatie nog niet volledig is ontwikkeld, heeft het volgens Van Tuinen geen zin om de stroom die kant op te dirigeren. "Maar volledig uit te sluiten valt dat in de toekomst niet", vertelt hij er wel bij.

Profiteren

Het is de bedoeling dat de omgeving ook profiteert. Shell is van plan om de komende zestien jaar (de looptijd van het windpark) 50 eurocent per geproduceerde megawatt opzij te zetten. In totaal goed voor een bedrag van iets meer dan 1 miljoen euro. Samen met nog eens 9,5 ton wordt dit geld ondergebracht in een wind- en zonfonds. De 9,5 ton is het afkoopbedrag voor het beschikbaar stellen voor een vijfde van de zonneakker aan de directe omgeving.

Het geld wordt vooral ingezet voor de verduurzaming van woningen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van zonnepanelen op daken. Het geld mag ook besteed worden aan initiatieven waar de hele buurt van profiteert, zoals investeren in een dorpshuis. De provincie schuift daar nog eens een half miljoen bij (verspreid over tien jaar) en de gemeente staat jaarlijks de ozb-inkomsten en de opstalvergoeding voor twee op gemeentegrond gepositioneerde windmolens af aan het potje.

Commissie oprichten