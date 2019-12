Drie jaar gevangenisstraf voor neerschieten schoonzoon

De politie deed onderzoek in de Albert Steenbergenstraat in Hoogeveen (foto: Persbureau Meter)

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden zes jaar gevangenisstraf voor poging tot doodslag tegen de Assenaar. De straf viel lager uit, omdat zware mishandeling als een milder vergrijp wordt gezien en hierop een lagere straf staat.

De Assenaar schoot op 28 maart in de deuropening van een woning aan de Albert Steenbergenstraat in Hoogeveen zijn schoonzoon door het bovenbeen. De Assenaar was naar de woning van zijn stiefdochter gegaan om haar over te halen aangifte te doen tegen haar vriend. De dochter zou door haar vriend meermalen zijn mishandeld. De Assenaar was bang dat zijn kleinkind door dit huislijk geweld uit huis werd geplaatst.

Schot in bovenbeen niet dodelijk

De deur werd echter niet opengedaan door de dochter, maar door haar vriend. De Assenaar bedacht zich niet en zette een meegebracht wapen tegen het bovenbeen van het slachtoffer. De kogel doorkliefde het bot en kwam in de meterkast terecht. Volgens de officier van justitie had de man kunnen overlijden. Hij bloedde hevig en het versplinterd bot had in de bloedbaan terecht kunnen komen. De rechter volgde die redenering niet.

Volgens de rechter is een schot in het been niet per definitie dodelijk. Het doel van het schot was ook niet om de man te doden. De rechter tilde er zwaar aan dat het schietincident plaats vond op klaarlichte dag en in een woonwijk. Dit zorgde voor veel onrust en angst in de samenleving. Ook hield de Assenaar er geen rekening mee dat zijn dochter en kleinkind in die woning aanwezig konden zijn. De man wist zich niet veel te herinneren van het incident en gaf volgens de rechter daarmee geen openheid van zaken.

Smartengeld

De rechter vond dat de man geen verantwoordelijkheid toonde. Hij had al jarenlang een verboden wapen in zijn bezit. Bovendien nam hij dat mee terwijl hij bij zijn dochter en kleinkind op bezoek ging. Tijdens zijn aanhouding tussen Hoogeveen en Westerbork vonden de agenten naast het wapen een flinke hoeveelheid munitie. Verboden wapenbezit vond de rechter eveneens bewezen.

Uit het rapport van deskundigen blijkt dat de Assenaar kampt met stoornissen, maar de daad kan hem toch volledig worden aangerekend. De rechter zag niets in een deels voorwaardelijke straf om een behandeling op te kunnen starten. Dat kan ook na de detentie worden opgepakt, meende de rechter.

Het slachtoffer is niet hersteld van de verwonding. De man wilde 20.000 euro aan smartengeld. De rechter wees de helft hiervan toe.

