Emmer enkelbandknipper voorlopig niet op vrije voeten

Eind december zit twee derde van zijn straf erop en zou de man op voorwaarden op vrije voeten komen, maar vlak daarvoor knipte hij zijn enkelband door en sloeg hij op de vlucht. Inmiddels zit hij weer vast.

Enkelband

De man mocht vanaf augustus in het kader van resocialisatie al proeven van zijn vrijheid, maar dan wel met een enkelband om. Hij knipte de band door nadat hij werd betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Hij was vervolgens drie weken spoorloos, totdat hij in Emmerhout weer werd opgepakt toen hij samen met zijn vriendin liep.

Hij kreeg de 11,5 jaar celstraf voor overvallen op supermarkten in Dwingeloo, Schoonebeek en een casino in Ter Apel in 2012. Over een half jaar wordt dus opnieuw gekeken of de man in aanmerking komt voor de voorwaardelijke invrijheidstelling.

