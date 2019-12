OM zoekt manier om vader boerderijgezin te verhoren

Door een hersenbloeding van drie jaar geleden kan hij moeilijk communiceren. "Onze communicatie gaat deels verbaal en deels non-verbaal", zei advocaat Robert Snorn. "Maar het is dus erg lastig voor hem om weerwoord te geven op alle verdenkingen tegen hem." Deskundigen van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) kijken dus of er toch een manier is dat Van D. alsnog kan worden verhoord, ondanks dat hij niet kan praten.

De vader van het boerderijgezin wordt verdacht van vrijheidsberoving van negen van zijn kinderen, waarvan er zes sinds 2010 in de boerderij in Ruinerwold woonden. Hij zou twee van de drie oudere kinderen, die al eerder uit huis waren, hebben misbruikt. Hij wordt ook verdacht van mishandeling en witwassen. De politie ontdekte het gezin op 14 oktober.

Volgens het OM komt er deze week of volgende week uitsluitsel of Van D. kan worden verhoord.

Dossier Gezin Ruinerwold

Wil je alles lezen over het gezin dat jarenlang geïsoleerd zat in een boerderij in Ruinerwold? Bijvoorbeeld over de verdachte Josef B., of de Moonsekte waartoe het gezin behoorde of wil je meer lezen over het leven van het gezin in Zwartsluis en Hasselt? Bekijk hier een overzicht van alle artikelen en video's.