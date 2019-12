Drentse superfan grijpt naast kaarten Eurovisie Songfestival

De online kaartverkoop voor het Eurovisie Songfestival 2020 in Rotterdam is gestart (foto: ANP KIPPA/Koen van Weel)

Vijf schermen, familie, vrienden, collega's... superfan Henry Klok uit Emmen zette alles en iedereen in om aan kaartjes voor het Eurovisie Songfestival in Rotterdam te komen. Tevergeefs, zo blijkt. Klok: "Ik dacht 'meerdere schermen, meerdere kansen', maar dat dachten meer mensen."

Naast Klok waren er 80.000 andere gegadigden met meer dan 200.000 openstaande schermen, meldt het AD. Voor Klok zijn de kansen echter nog niet verkeken, want, zo vertelt hij, "in januari en later in het jaar zijn er nog meer verkooprondes".

'Super grote fan'

Klok noemt zichzelf een 'super grote fan'. Van kinds af aan volgde hij het songfestival en hij was een tijdje voorzitter van de Nederlandse fanclub van het Eurovisie Songfestival. De superfan wil er graag bij zijn, want "na 44 jaar is het eindelijk een keer in Nederland".

Mocht Klok alsnog kaartjes bemachtigen, dan zal dat niet zijn eerste Songfestival zijn. Hij bezocht al zeven eerdere edities in, onder andere, Zweden, Oostenrijk, Griekenland, Portugal en Duitsland. "En het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als dat volgend jaar ook in Rotterdam kan, in de finale", voegt hij eraan toe. Klok hoopt dat Nederland met een unieke, mooie show aan de wereld kan laten zien 'hoe fantastisch Nederland is'.

Verschillende kaarten

Voor het festival zijn meerdere soorten kaarten verkrijgbaar: voor de verschillende (halve) finales en voor zogenaamde 'family shows' of 'jury shows'. Ook zijn er sta-of zitplaatsen. De kaarten voor een zitplaats in de grote finale kostten zo'n 250 per stuk, weet Klok te vertellen. "Dat doe je als fan dan een keer in de zoveel tijd. We hoeven geen hotelkaartje te betalen, je hoeft geen vliegticket te kopen, dus dat scheelt natuurlijk enorm", aldus Klok.

De organisatie waarschuwt al voor valse kaarten.