TT-taks in Assen op toeristenbelasting en ozb 10 procent omhoog

Assen komt met een taks op de toeristenbelasting in de TT-week. Een nachtje slapen kost dan geen 1.35 euro, maar 3 euro. Dit moet 250.000 euro in het laadje brengen. Ook de onroerendezaakbelasting gaat komend jaar met 10 procent omhoog.

Dat stelt het college van B en W voor in de nieuwe tarieventabel voor volgend jaar. De gemeenteraad moet daar donderdag 19 december over beslissen. Met de TT-taks wil het college toch meer geld binnenhalen, zonder daarvoor de toeristenbelasting het hele jaar door fors te verhogen.

Eerst zou de belasting met een euro omhoog gaan, maar daar liep de complete recreatie- en horecasector en ook de middenstand in Assen, tegen te hoop. Hiermee zou de provinciehoofdstad zichzelf uit de markt prijzen. De prijs per overnachting zou dan 2.30 euro worden.

Registratie- en aanmeldplicht

Nu worden de vier nachten in de TT-week, van woensdag tot zondag, de nieuwe melkkoe. Het overnachtingstarief per persoon is dan ineens 1,65 euro hoger, wat neerkomt op 3 euro. Het lijkt erop dat de hotels en recreatiepark Witterzomer daarmee kunnen leven, al hebben ze wel hun twijfels over een correcte registratie van alle overnachtingen op de tijdelijke TT-campings. De gemeente Assen wil daaraan tegemoetkomen, door een registratie- en aanmeldplicht in te voeren zodat TT-campings met juiste overnachtingscijfers komen.

Ook de onroerendezaakbelasting (ozb) in Assen moet er komend jaar alsnog aan geloven. Eerder was al aangekondigd dat er 10 procent extra bovenop zou komen. Dat was begin oktober, toen bleek dat Assen 11 miljoen euro tekort kwam en fors moest bezuinigen. De ozb-verhoging moest 1,8 miljoen opleveren, maar dat besluit werd eind vorige maand weer uitgesteld, omdat het Asser minderheidscollege met een beleidsarme begroting moest komen.

Waarschuwing

Om volgend jaar toch te kunnen investeren, gaat de ozb alsnog fors omhoog. Wethouder Mirjam Pauwels had dat ook al voorzichtig laten doorschemeren, toen de raad de beleidsarme begroting goedkeurde. In die gemeentebegroting waren de politiek gevoelige voorstellen geschrapt, zoals de hogere toeristenbelasting en de ozb-verhoging. Pauwels waarschuwde toen meteen dat daarmee de verhoging van de lokale lasten niet van de baan was.

