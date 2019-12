Dick Lukkien: Winnen van Sparta, maar met welke linksback?

Tegen Sparta, zondag om 12.15 uur de opponent, kan Lukkien niet beschikken over de geblesseerden Matthias Hamrol, Desevio Payne, Wouter Marinus, Jan-Niklas Beste en Anco Jansen. Lorenzo Burnet is naar aanleiding van zijn rode kaart tegen VVV twee duels geschorst. De Drentse club ging tegen die straf, tot verbazing van veel supporters, niet in beroep. "We hebben de situatie uitgebreid met onze huisjurist besproken en we zijn tot de conclusie gekomen dat een vermindering van de straf een lastig verhaal is. Ja, we hadden een beroepszaak kunnen overwegen zodat Lorenzo de belangrijke wedstrijd tegen Sparta sowieso zou kunnen spelen, maar ook daar hadden we teveel twijfels over. De kans was namelijk aannemelijk dat de zaak vandaag of morgen zou zijn behandeld."

De vervanger van Burnet zal vermoedelijk Keziah Veendorp zijn. Een andere optie is Ruben Roosken. "We gaan in ieder geval niet schuiven met Glenn Bijl. Die is de laatste weken goed bezig op rechts en vormt daarnaast een prima koppel met Nikolai Laursen.

Net als Burnet ziet het publiek ook Payne, Beste, Hamrol, Marinus en ook Jansen niet meer in actie in 2019. De captain van de Drentse club werd vandaag in Amsterdam behandeld aan zijn knie. "De situatie van Anco is natuurlijk enorm balen, ook voor hem zelf. Natuurlijk hadden we gehoopt dat hij een grotere rol had kunnen spelen, al hielden we hier wel rekening mee. Toch hadden we gedacht dat hij verder zou zijn toen we hem lieten invallen tegen Vitesse. Helaas kreeg hij kort daarna een terugslag, maar we hebben goede hoop dat deze nieuwe behandeling aanslaat."

Sparta thuis is een duel die eigenlijk gewonnen moet worden, vindt ook Lukkien. "Toch heb ik veel respect voor die club en het zal zeker niet gemakkelijk worden. Ze hebben tot nu toe het maximale eruit gehaald en dat is mede de verdienste van de coach, Henk Fraser."