Scheidend provinciebestuur laat bruidsschat na van 4 miljoen euro

Zo stellen ze voor om een gedeelte in te zetten voor het project ''Veenhuizen, werelderfgoed in transitie'. Ook moet er worden gekeken of er geld kan naar het herontwikkelen van de provinciale organisatie.

In totaal staat de provincie over het jaar 2022 zo'n tien miljoen euro in de plus. Daarvan wordt bijna zes miljoen euro overgeheveld naar de begroting van dit jaar. De vier miljoen die overblijft is dus vrij te besteden.