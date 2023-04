Brugklassers Vincent van Gogh Assen halen ruim 10.000 euro op voor KWF

In teams een halve marathon fietsen, wandelen of hardlopen voor het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) Kankerbestrijding. Zo'n vierhonderd brugklassen van het Vincent van Gogh locatie Salland en Lariks Assen gingen vandaag de uitdaging aan. Daarmee haalden ze 10.021 euro op.

De halve marathon was onderdeel van de gezondheidsmaand van de scholengemeenschap. Daarmee wil de school extra aandacht besteden aan gezondheid om meer bewustwording te creëren, want steeds vaker zijn leerlingen ziek, ervaren ze stress en zitten ze niet lekker in hun vel.

Bewustwording

"Hoe mooi is het", begint docent lichamelijk opvoeding Cristel de Jong, "dat je op deze manier jongeren bewust maakt van hun gezondheid en tegelijkertijd ook geld ophaalt voor het KWF? Want niet iedereen is gezond."

Bovendien is er een leerling van de school die op dit moment in het Prinses Máxima Centrum ligt met kanker. "Wij hopen op deze manier kanker de wereld uit te trappen", vertelt De Jong over het doel van de marathon.

Dichtbij

De meeste leerlingen kennen wel iemand in hun omgeving die te maken heeft met deze ziekte. Zo ook Anouk, die meeloopt voor haar vriendin. "Dat is een machteloze situatie. Om toch een beetje te kunnen helpen loop ik mee."

Ook Annabel maakt dit van dichtbij mee. "Mijn vader is ernstig ziek. Dat geeft motivatie om mee te doen. Hij is ook trots dat ik dit doe. Daarnaast vind ik dat er meer onderzoek moet komen naar kanker. Want het is verschrikkelijk en veel mensen gaan eraan dood."

'Elkaar troosten'

Dat veel leerlingen de gevolgen van kanker van dichtbij meemaken merkt ook de Jong. "We hebben een paar keer gehad dat we het erover hebben en dat we elkaar moeten troosten. Of leerlingen die hun ouders aan kanker hebben verloren. Dat heeft wel impact."

Maar toch zijn er ook leerlingen die niet alles begrijpen. "Laatst vroeg iemand waarom er zoveel geld moet naar onderzoeken, omdat mensen die in het ziekenhuis werken toch al genoeg geld verdienen. Veel mensen weten dus ook nog niet hoe het werkt en dat er met onderzoek nog veel te redden is. Dus we hopen dat ze op deze manier ook dat stukje bewustwording krijgen."

Alpe d'HuZes

Het geld dat is opgehaald komt bovenop het bedrag van 140.000 euro dat team Assen al ingezameld heeft. "Daarmee komt de teller voor het team op 150.000 euro", vertelt een trotse De Jong. Het geld dat door de school is opgehaald wordt dan ook verdeeld over de deelnemers in team Assen.

Team Assen is een gemixte club van 140 leerlingen en docenten van alle middelbare scholen, twee mbo-opleidingen en speciaal onderwijs uit de provinciehoofdstad. Allemaal hebben ze één doel: op 1 juni wandelend, hardlopend of fietsend de Alpe d'HuZes bedwingen om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kanker.