Zonder Han Kluppel was MHC Roden niet hetzelfde geweest

Iedere club heeft er wel één rondlopen: de vrijwilliger die zich belangeloos inzet en onmisbaar is voor de club. Maar wie is de 'Clubheld' van het jaar 2019?

Misschien wel Han Kluppel van hockeyclub MHC Roden. Hij is de clubheld van Drenthe en is er heel blij mee, al kwam het wel als een verrassing. "Het voelt als een overval, ik had hier totaal niet op gerekend". Dinsdagavond, 17 december, wordt de clubheld van Nederland bekend gemaakt.

Ieder jaar wordt er in iedere gemeente een clubheld gekozen in de categorie sport of natuur. Uit de winnaars van die gemeentes wordt een provinciale clubheld gekozen. Han Kluppel uit Roden is dus verkozen tot de Clubheld van Drenthe 2019.

Han is Roden" MHC Roden

Manusje-van-alles

Zonder Kluppel was MHC Roden niet hetzelfde geweest. "Han is Roden", klinkt het. Kluppel zit al bij de vereniging vanaf 1968 en heeft meer dan 50 jaar van alles gedaan voor de club in Roden. Tegels leggen, het veld schoonmaken, lekkages repareren, Kluppel draait er zijn hand niet voor om. Tot twee jaar geleden klom hij zelfs nog in de lichtmast om een kapotte lamp te vervangen. Daarnaast staat hij op zaterdag en zondag regelmatig als groot fan langs de lijn bij verschillende teams.

Kluppel begon zelf op zijn twaalfde met hockeyen, sinds een paar jaar kan hij dat helaas niet meer. Naast speler is hij ook twintig jaar lang coach geweest voor het meisjes A-team. De fanatieke Kluppel heeft alles over voor de club en vindt het geweldig dat hij iedere dag bij de vereniging kan zijn.

Stemmen uit buitenland

De clubheld voelt zich vereerd dat zoveel mensen op hem gestemd hebben. "Helemaal toen ik hoorde dat ik niet alleen stemmen heb gekregen van de huidige leden, maar ook van oud-leden van de vereniging. Sommige van hun wonen zelfs in het buitenland en hebben nog op mij gestemd."

De club hoopt dat ze Kluppel vanaf 17 december Clubheld van het jaar mogen noemen. Op een feestelijke avond wordt bekend wie door de jury is gekozen. De landelijke winnaar wint een feest voor de hele club. Ambassadeur van de verkiezing is singer-songwriter Lucas Hamming. Hij zal ook een optreden geven voor de clubhelden van de twaalf provincies.