Djammen: de dromerige Americana van Brother John

Drie vakbekwame muzikanten, een opnameapparaat en een hoofd vol spontane ideeën. Dat zijn de ingrediënten voor de nieuwe EP van Brother John. Een product van Rowdy Prins, Niels Voskuil en Kris Tiemens. Gravel roads heet de plaat en staat vol met instrumentale gitaarliedjes om bij weg te dromen.

"Ja, we kunnen niet zingen", vertelt Prins. "We kunnen het wel mooier maken dan het is, maar zo is het."

Sessiemuzikanten

Ondanks dat ze dan geen zangers zijn, zijn de mannen wel op een andere manier in de muziek actief in Drenthe en daarbuiten. Vooral als sessiemuzikant. liedjesschrijver en producer. "Rowdy en ik werken allebei wel voor veel verschillende artiesten. Dat is dus altijd voor iemand anders eigenlijk", legt Voskuil uit. "Het leek ons gewoon leuk om muziek te maken die we zelf mooi vinden. Dus we kwamen samen en hebben gewoon een beetje gejamd eigenlijk."

Zo eenvoudig als het klinkt, is het volgens de mannen ook. "Dat hebben we opgenomen en daar hebben we de mooiste stukjes uit gepakt. Die liedjes hebben we nog een keer van links naar rechts gespeeld en dat is de EP geworden."

Gevoel

De plaat is eigenlijk een lange jamsessie opgeknipt in zes nummers. Puur op gevoel speelden de muzikanten vanaf een bepaald vertrekpunt om vervolgens te zien waar ze uit zouden komen. "Als we aan het spelen waren, voelden wel allebei wel heel erg hetzelfde aan waar het naar toe moest gaan", legt Voskuil uit. "Dan speelden we dat toevalligerwijs precies op dezelfde plek."