Rijk tikt Assen op vingers over Wmo-abonnementstarief voor schoonmaak

Assen wilde eerst stout doen, en weigerde het abonnementstarief voor Wmo-schoonmaak in te voeren per 1 januari. Het kabinet voerde dit abonnementstarief dit jaar al in, maar vanaf 1 januari geldt het ook voor algemene Wmo-voorzieningen zoals schoonmaakhulp. Dat betekent dat er per maand voor Wmo-schoonmaak een tarief geldt van 19 euro. Daarmee wil het kabinet de middeninkomens ontzien.

Grens trekken

Maar Assen weigerde dit. Want het gaat de gemeente zo'n 1,5 miljoen extra voor de schoonmaakvergoeding kosten, zo wordt gevreesd. En voor de lage inkomens had Assen volgens wethouder Harmke Vlieg al 'een prima regeling'. "Voor mensen met een inkomen tot 120 procent van het wettelijk minimum was de schoonmaakhulp gratis. Maar als straks het schoonmaaktarief 19 euro per maand wordt voor iedereen, dan hebben de meest kwetsbaren geen voordeel meer."

Bovendien vreest Vlieg met het abonnementstarief voor een aanzuigende werking. "Want mensen die het anders zelf zouden betalen, kloppen met zo'n tarief dan ook ineens aan voor schoonmaakhulp via de Wmo. Dat gaat ons flink geld kosten. En wij als gemeenten draaien al op voor zoveel extra kosten door allerlei Rijksmaatregelen. En ergens moet je een grens trekken", stelde Harmke Vlieg.

Wel in gesprek

Maar minister Hugo de Jonge eist dat Assen het toch gaat invoeren, anders volgt er een aanwijzing van het Rijk. De gemeente Assen buigt daarom toch, maar blijft volgens Vlieg wel in gesprek met de minister over de problemen die alle gemeenten hebben met de kabinetsmaatregelen. Want die kosten de lokale overheid miljoenen extra's.